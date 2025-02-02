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Kouamè e Comuzzo convocati per Fiorentina-Genoa, Palladino non chiama Cataldi e Colpani. La lista completa

Questa la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida contro il Genoa in programma alle ore 15. Ci sono Kouamè e Comuzzo, nonostante l'attaccante sia un promesso sposo per l'Empoli. Assenti inve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2025 11:07
Kouamè e Comuzzo convocati per Fiorentina-Genoa, Palladino non chiama Cataldi e Colpani. La lista completa - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Questa la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida contro il Genoa in programma alle ore 15. Ci sono Kouamè e Comuzzo, nonostante l'attaccante sia un promesso sposo per l'Empoli. Assenti invece Cataldi, Paolo Mari e Colpani, per motivi fisici. Ecco la lista completa

Kouamè e Comuzzo convocati per Fiorentina-Genoa, Palladino non chiama Cataldi e Colpani. La lista completa

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