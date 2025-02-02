Kouamè e Comuzzo convocati per Fiorentina-Genoa, Palladino non chiama Cataldi e Colpani. La lista completa

Questa la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida contro il Genoa in programma alle ore 15. Ci sono Kouamè e Comuzzo, nonostante l'attaccante sia un promesso sposo per l'Empoli. Assenti inve...

A cura di Redazione Labaroviola 02 febbraio 2025 11:07

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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