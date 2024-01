Kean voleva andare all’estero e non alla Fiorentina. Accontentato. Lo prende in prestito l’Atletico Madrid

Moise Kean dalla Juve all’Atletico Madrid. La sorpresa si era materializzata sabato 13 gennaio quando mai l’attaccante era stato accostato al club allenato da Diego Simeone. In quei giorni ci stava provando qualche club italiano, soprattutto il Monza, ma l’Atletico aveva già fatto capire che sarebbe intervenuto. E lo abbiamo raccontato. Nei giorni successivi conferme totali: abbiamo aggiunto che Kean avrebbe aspettato solo l’Atletico Madrid e la formula (prestito secco oneroso). Tutto confermato. Al punto che da domani, forse già domani, si può chiudere: prestito secco oneroso da circa 400 mila euro più bonus. C’è il via libera della Juve, Kean sta per sbarcare nella Liga. Lo scrive Alfredo Pedullà