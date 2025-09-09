Kean torna dalla nazionale tirato a lucido, ha superato Totti nella classifica marcatori azzurra

Sarà un Moise Kean tirato a lucido quello che tornerà a Firenze dopo il doppio impegno con la nazionale italiana per le qualificazioni ai mondiali. Il bomber della Fiorentina infatti è stato dominante...

Sarà un Moise Kean tirato a lucido quello che tornerà a Firenze dopo il doppio impegno con la nazionale italiana per le qualificazioni ai mondiali. Il bomber della Fiorentina infatti è stato dominante in campo e ha siglato 3 reti in 2 partite contro Israele ed Estonia. Reti che gli hanno permesso di raggiungere quota 10 goal in 23 presenze con la maglia azzurra, superando anche Francesco Totti nella classifica marcatori all-time dell'Italia. Kean in questo momento si trova al 37esimo posto tra i marcatori azzurri, ma ha una media di un goal ogni 109 minuti che è eccezionale, simile a quella di Gigi Riva che è il miglior marcatore di sempre. Kean tornerà a Firenze galvanizzato da questa parentesi con la nazionale