Kean: "Siamo una squadra forte e non mi ero abbattuto, sapremo ripartire, basta poco nel calcio"

Moise Kean ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la sconfitta contro la Roma

Moise Kean ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma, queste le parole del centravanti della Fiorentina:

"L'attaccante si butta giù quando non segna ma a me non è successo perchè ho dei compagni straordinari, oggi siamo stati sfortunati. So che da questa situazione usciremo, siamo un'ottima squadra e un ottimo gruppo, oggi abbiamo fatto dei passi in avanti. Mi trovo bene a giocare sia da solo che con un altro attaccante, decide il mister, io mi trovo bene, devo attaccare meglio gli spazi. Non può andare sempre come vogliamo noi, ne usciremo con il lavoro, impegnarci di più nel preparare la partita. Siamo un'ottima squadra e faremo meglio. Penso solo a dare una mano alla squadra, il resto dipende da me e dai miei compagni. La classifica si può sempre cambiare, dipende da noi e da quello che mettiamo in campo, sono davvero ottimista, nel calcio le cose possono cambiare. Il fatto che i tifosi ci hanno sostenuto è un segno importante, loro ci tengono tanto a noi e alla maglia, possiamo fare grandi cose, ci vuole pazienza"