Kean si allena regolarmente con la squadra, già smaltita l'influenza. Ci sarà domenica contro il Como

Buone notizie in casa Fiorentina: Kean questa mattina è tornato ad allenarsi al Viola Park. Dopo la sua assenza di ieri agli allenamenti a causa di una leggera influenza, che aveva destato un pò di pr...

Buone notizie in casa Fiorentina: Kean questa mattina è tornato ad allenarsi al Viola Park. Dopo la sua assenza di ieri agli allenamenti a causa di una leggera influenza, che aveva destato un pò di preoccupazione, oggi è tornato a disposizione del mister Pioli in previsione della partita contro il Como.

Sembrano inoltre risolti anche i problemi alla caviglia del numero 10, Albert Gudmundsson, tornato a disposizione della squadra insieme a Sabiri, che ha ripreso l'allenamento dopo le esigenze familiari avute recentemente: non ci sono, di conseguenza, più indisponibili per Pioli, che avrà adesso tutti i giocatori a disposizione per il match di domenica.