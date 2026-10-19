Kean: "Fabregas mi ha trasmesso la sua carica con una telefonata. A Como si respira aria di famiglia"

Le parole di Moise Kean sul suo trasferimento estivo dalla Fiorentina al Como

All'interno di un'intervista rilasciata a "Cronache di Spogliatoio" Moise Kean ha parlato del suo passaggio in estate dalla Fiorentina alla corte di Cesc Fabregas.



Ecco le parole dell'ex attaccante della Fiorentina:



"Fàbregas mi ha chiamato in estate. È partito carico a telefono, e questa cosa mi è piaciuta molto, lega molto con il mio modo di pensare. Potremo fare grandi cose insieme. Lo usavo su FC con il Barcellona… e ora me lo ritrovo qui. C’è una struttura molto compatta, il progetto mi ha sempre affascinato anche da fuori e credo che abbia tutte le carte in regola per arrivare a un top level. Al Como si respira un’aria di famiglia"