Kean è ancora out: ecco la lista dei convocati di mister Vanoli per la gara contro la Juventus
Niente sfida dell'ex per l'attaccante italiano, che dunque salta la partita dello Stadium
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2026 18:15
La Fiorentina ha diramato i convocati per la partita di domani contro la Juventus. Tra gli assenti, Moise Kean:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) FORTINI Niccolò
12) GOSENS Robin Everardus
13) GUDMUNDSSON Albert
14) HARRISON Jack Davi
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
23) SOLOMON Manor