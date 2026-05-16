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Kean è ancora out: ecco la lista dei convocati di mister Vanoli per la gara contro la Juventus

Niente sfida dell'ex per l'attaccante italiano, che dunque salta la partita dello Stadium

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2026 18:15
Kean è ancora out: ecco la lista dei convocati di mister Vanoli per la gara contro la Juventus -
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La Fiorentina ha diramato i convocati per la partita di domani contro la Juventus. Tra gli assenti, Moise Kean:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) FORTINI Niccolò

12) GOSENS Robin Everardus

13) GUDMUNDSSON Albert

14) HARRISON Jack Davi

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

23) SOLOMON Manor

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