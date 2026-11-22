Kabasele ci crede: "Domenica prossima contro la Fiorentina il vero inizio della stagione dell'Udinese"

Le parole del difensore dell'Udinese Kabasale, titolare nel terzetto difensivo di Zanetti che ha pareggiato sul campo del Bologna

Christian Kabasele, difensore dell’Udinese, è intervenuto in sala stampa al termine del pareggio per 1-1 contro il Bologna, soffermandosi sulla prestazione della squadra e guardando già al prossimo impegno contro la Fiorentina.

Il difensore bianconero ha sottolineato l’importanza di aver ritrovato compattezza e spirito di gruppo dopo le ultime uscite:

"Era molto importante ritrovare lo spirito di squadra che avevamo perso nelle scorse partite. Oggi abbiamo fatto un primo passo nella giusta direzione, sapevamo che il Bologna è una squadra forte e veniva da quattro vittorie di fila. È un buon punto ma la nostra situazione di classifica resta brutta".

Sulla leadership nello spogliatoio:

"Io e gli altri leader dello spogliatoio dobbiamo dare una mano a chi ha meno esperienza, dobbiamo sicuramente prenderci più responsabilità. Oggi si è visto che quando siamo tutti concentrati facciamo bene e la squadra migliora. Dobbiamo continuare a lavorare, questo è solo un primo passo, domenica prossima abbiamo un'altra partita difficile a Udine e quello può essere il vero inizio della nostra stagione".