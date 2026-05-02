Juve, ma questo rinnovo s'ha da fare? Spalletti: "Vlahovic vuole rimanere. Un grande professionista"

Tra i temi toccati in conferenza stampa, Spalletti ha parlato anche di Dusan Vlahovic

Domani alle 18:00 la sfida tra Juventus e Verona. Ecco le parole di mister Spalletti sul futuro di Dusan Vlahovic, il cui contratto è in scadenza a giugno:

"Per me Dusan vuole rimanere, si sta allenando con grande entusiasmo, è un professionista con grande carattere. Ha le caratteristiche che mancano alla squadra. Come per Yildiz, anche lui sa di poter essere utile per queste 4 partite a mettere del suo per il raggiungimento di questo obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche, abbiamo dovuto perfezionare il lavoro addosso a lui perché ha subito un infortunio di quelli belli tosti. Ma ce l’abbiamo a disposizione e questa è la cosa fondamentale. Poi è a disposizione con il ghigno giusto".