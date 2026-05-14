Joseph festeggia il compleanno: “La Fiorentina significa molto per me, cresceremo più forti”

Nella giornata del suo compleanno Commisso ha fatto un lungo post su Instagram in cui ha condiviso i suoi pensieri

Il Presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha celebrato il giorno del suo compleanno con un lungo post su Instagram, queste le sue parole:

“Oggi mi sento grato per il dono della vita. Penso prima a mio padre, che continua a ispirarmi ogni giorno. Il suo amore, la sua forza, la sua etica di lavoro, il suo coraggio e la sua fede rimangono con me in tutto ciò che faccio. Mi manca profondamente, ma porto avanti il suo esempio con orgoglio e responsabilità”.

“Sono anche molto grato per mia madre, il cui amore, ma anche la forza e la devozione continuano a sostenere la nostra famiglia. La sua presenza è una benedizione, e ringrazio Dio ogni giorno per lei”.

“Sono grato anche per la famiglia Mediacom e per la famiglia ACF Fiorentina. Entrambe significano molto per me, e mi sento benedetto per poter continuare a lavorare con tante persone dedicate che si preoccupano profondamente di ciò che stiamo costruendo insieme”.

"Mi sento ispirato nell'onorare l'eredità di mio padre, a sostenere mia madre e la mia famiglia, e voglio aiutare Mediacom e ACF Fiorentina a continuare a crescere più forti, con lo scopo di costruire un futuro ancora migliore".