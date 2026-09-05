Joao Mario: "La concorrenza aiuta a migliorare. Questo è il sintomo che siamo una squadra forte"

Le parole del terzino viola

Joao Mario ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino, valido per la terza giornata di Serie A. Queste le parole del terzino viola:



"La concorrenza con Jimenez? È sempre buona, perché aiuta a migliorare. Questo è il sintomo che siamo una squadra forte. Noi giochiamo per la squadra e vogliamo fare di tutto per vincere"