Joao Mario: "La concorrenza aiuta a migliorare. Questo è il sintomo che siamo una squadra forte"
Le parole del terzino viola
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2026 14:50
Joao Mario ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino, valido per la terza giornata di Serie A. Queste le parole del terzino viola:
"La concorrenza con Jimenez? È sempre buona, perché aiuta a migliorare. Questo è il sintomo che siamo una squadra forte. Noi giochiamo per la squadra e vogliamo fare di tutto per vincere"