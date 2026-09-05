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Joao Mario: "La concorrenza aiuta a migliorare. Questo è il sintomo che siamo una squadra forte"

Le parole del terzino viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2026 14:50
Joao Mario: "La concorrenza aiuta a migliorare. Questo è il sintomo che siamo una squadra forte" -
Joao Mario
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Joao Mario ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino, valido per la terza giornata di Serie A. Queste le parole del terzino viola:

"La concorrenza con Jimenez? È sempre buona, perché aiuta a migliorare. Questo è il sintomo che siamo una squadra forte. Noi giochiamo per la squadra e vogliamo fare di tutto per vincere"

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