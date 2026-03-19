Ivi Lopez: “Deluso dall’andata, ma battere la Fiorentina sarebbe un colpo storico per il club”

L’attaccante del Raków, Ivi Lopez, ha commentato la sfida contro la Fiorentina in un’intervista a Goal.pl.

“Sono deluso per l’andata, penso che avremmo potuto fare di più. La Fiorentina non ha giocato così bene da impedirci di ottenere un risultato migliore. C’era la possibilità di fargli più male. I viola non stanno vivendo una grande stagione in Serie A, lottano per non retrocedere e nemmeno contro di noi hanno mostrato il loro lato migliore. Per questo mi dispiace non essere tornato a casa con un risultato più positivo”.

Riguardo a un’eventuale eliminazione della Fiorentina, Lopez commenta: “Sarebbe il colpo di scena più clamoroso nella storia del club, e non passerebbe inosservato solo in Polonia. Non dico che tutto il mondo del calcio ne parlerebbe, ma sarebbe sicuramente un grande successo. Mi piace confrontarmi con le squadre migliori, quindi non avrei problemi se la Fiorentina schierasse la sua formazione migliore contro di noi”.