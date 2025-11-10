Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta: ufficiale l’esonero per l’allenatore croato, pronto Palladino

Costa carissima ad Ivan Juric la sconfitta interna rimediata per 0-3 contro il Sassuolo nell’undicesima giornata di Serie A. Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha comunicato l’esonero dell’allenatore croato.
Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro.
Per la successione non sembrano esserci dubbi, con Raffaele Palladino pronto a firmare per il club orobico e rimettersi in pista dopo la stagione alla guida dela Fiorentina.