Italiano: "La Fiorentina deve stare tra le prime 6-7 del campionato. Quest'anno stagione anomala per loro"

Così il tecnico ex viola nella conferenza stampa prima di Atalanta Bologna

Durante la conferenza stampa pre Bologna-Atalanta, Vincenzo Italiano è stato chiamato a rispondere ad alcune domande legate chiaramente alla stagione della sua squadra e su ciò che potrà accadere nella prossima annata.

Alla domanda su un possibile tentativo da parte del suo Bologna di ritornare in Europa il prossimo anno, il tecnico ha risposto così: "Negli ultimi anni, squadre come il Como, l'Atalanta e il Bologna si sono inserite in una corsa all'Europa che vedeva protagoniste le solite squadre. Tra queste squadre ci metto anche la Fiorentina, che per me deve stare tra le prime 6-7 del campionato, ma quest'hanno ha avuto una stagione anomala, che può capitare, e lo dico sempre a inizio stagione, perché tutto può accadere. Stare tra le prime 6-7 no è facile, devi viaggiare forte, devi fare una stagione di alto livello".