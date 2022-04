Italiano ha portato la Fiorentina in ritiro: massima concentrazione, vietato pensare alla Juve

Per la gara contro il Venezia Vincenzo Italiano ha chiesto la maggior concentrazione possibile, dopo il tributo che mercoledì gli ottomila del Franchi hanno riservato alla Fiorentina dopo il successo di Napoli e l’esaltazione che, in città, si taglia a fette da giorni. Sarà forse per questo che, diversamente rispetto alle ultime volte, in questa vigilia il tecnico ha preferito portare la squadra in ritiro, per tenere il più possibile lo spogliatoio compatto ed evitare che l’entusiasmo dopo il 2-3 del Maradona possa trasformarsi in una eccessiva euforia. Visto che poi, oltre ai 90’ di oggi alle 16:30 che mettono in palio tre punti pesanti nella lotta all’Europa, il rischio è che la testa di qualche elemento possa già essere rivolta alla supersfida di mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CON VLAHOVIC LA FIORENTINA AVEVA UNA MEDIA PUNTI DI 1,63 A PARTITA, ADESSO DI 1,88 PUNTI A PARTITA