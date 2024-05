Italiano: “Belotti fa un lavoro encomiabile per la squadra, Nzola è stato fondamentale in semifinale”

Vincenzo Italiano è intervenuto all’interno di un contenuto di Dazn in vista della finale di stasera, queste le sue parole: “Una grande soddisfazione per tutti fare 2 finali consecutive, l’anno scorso un grande percorso ma con un epilogo non dei migliori. Quello che fa Belotti per la squadra è un lavoro encomiabile, a Gennaio abbiamo aggiunto valore a un reparto che ne aveva bisogno. Aver perso Joe uno dei momenti più difficili, daremo il massimo per lui e per la famiglia. Nzola è arrivato con molte aspettative, è partito bene poi è andato in difficoltà ma dopo un periodo negativo è stato fondamentale in semifinale. A Firenze un trofeo manc da tanti anni e abbiamo questa oppurtunità, cercheremo di preparare al meglio questa partita”



FAN ZONE DELLA FIORENTINA E’ UN FIASCO