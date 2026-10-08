Inter, risentimento all'adduttore per Curtis Jones: il centrocampista salterà la Fiorentina
Infortunio muscolare per il centrocampista nerazzurro
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2026 15:18
Problema muscolare per Curtis Jones. Il centrocampista ex Liverpool si è fermato in vista della ripresa del campionato, quando i nerazzurri affronteranno il Parma di Gilardino. Gli esami, secondo quanto riportato dalla nota del club, hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, un problema che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane.
L'inglese dovrebbe quindi saltare anche la gara contro la Fiorentina, in programma il 25 ottobre. Chivu dovrà pertanto gestire diversamente le forze a disposizione, alla luce di un calendario fitto che vedrà i nerazzurri impegnati anche in Champions League.