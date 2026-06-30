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(VIDEO) Iniziano le visite mediche di Viery, le prime dichiarazioni in viola: "Sono molto felice"

Viery sta svolgendo le viste mediche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2026 12:57
(VIDEO) Iniziano le visite mediche di Viery, le prime dichiarazioni in viola: "Sono molto felice" -
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Sono iniziate le visite mediche di Viery con la Fiorentina. Il calciatore brasiliano è arrivato infatti a Villa Donatello a Sesto Fiorentina per iniziare le visite prima di firmare il contratto di 5 anni che lo legherà alla Fiorentina. Il calciatore viola si è lasciato scappare anche un: "Sono molto, molto felice" ai giornalisti presenti

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