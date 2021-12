La Fiorentina dovrà fare a meno di Pulgar, in attesa di conoscere dalla Fiorentina le sue condizioni. Il cileno è rientrato in campo ieri dopo quasi due mesi di stop, ed è uscito solo 12′ dopo per un colpo alla caviglia. Non è dunque un problema al tendine. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA AD EMPOLI MENTRE SI RESTAURA IL FRANCHI? I TIFOSI VIOLA INSORGONO, SONO CONTRARI