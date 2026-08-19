In occasione del Centenario viola Prandelli guiderà la Fiorentina All Stars contro le Legends
L’ex tecnico viola torna al Franchi in occasione della grande sfida del 2 settembre
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 15:43
Sarà Cesare Prandelli a guidare la Fiorentina All Stars nella grande serata del 2 settembre al Franchi, organizzata per celebrare il Centenario della Fiorentina. L'ex allenatore viola tornerà dunque a sedersi sulla panchina dello stadio che ha rappresentato una parte importante della sua carriera, questa volta per dirigere una squadra composta da alcune delle più grandi leggende della storia gigliata.
Dall'altra parte ci saranno le Operazione Nostalgia Legends, formazione ricca di ex campioni che renderà ancora più prestigioso l'appuntamento.