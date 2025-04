In caso di finale in Conference League la Fiorentina avrà a disposizione 12.500 biglietti per i suoi tifosi

La UEFA ha comunicato i biglietti a disposizione per la varie squadre per le finali delle coppe europee tra cui quella della Conference League. Proprio nel caso della Conference la Fiorentina avrebbe a disposizione 12.500 posti per i suoi tifosi, un numero leggermente più alto rispetto a quello delle ultime edizioni, soprattutto rispetto alla finale di Praga.

Ricordiamo che quest’anno la finale di Conference League si giocherà allo stadio Municipale di Breslavia, stadio inaugurato per gli europei del 2012 e che ha una capienza di 45 mila posti.