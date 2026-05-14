In casa Juve l'unico in dubbio per la sfida contro la Fiorentina è Thuram. Spalletti ci spera
Aggiornamenti da Torino in vista della sfida contro la squadra viola.
In casa Juventus c'è preoccupazione per la sfida contro la Fiorentina. La squadra di Vanoli è ormai salva, ma potrebbe fare lo sgambetto ai bianconeri che stanno lottando per un posto in Champions.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei temi principali riguarda le condizioni di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese punta a recuperare in tempo per essere a disposizione contro la Fiorentina dopo aver riposato nell’ultima gara. Lo staff medico e tecnico valuterà nelle prossime ore la sua autonomia, con Spalletti che spera di poterlo coinvolgere nelle scelte iniziali.
La situazione del francese viene monitorata attentamente anche in chiave Nazionale, considerando che Deschamps starebbe ancora valutando le convocazioni definitive per il prossimo Mondiale.
Nel frattempo, il tecnico juventino studia anche eventuali alternative tattiche. Tra le opzioni c’è l’avanzamento di Weston McKennie accanto a Locatelli in mezzo al campo, con Holm pronto a trovare spazio sulla corsia destra dopo le buone risposte offerte nelle ultime settimane.