il volo di Valdepenas partirà da Madrid alle 20.45 ad arriverà a Firenze alle 23.05. Domani le visite mediche

Valdepenas in partenza verso Firenze da Madrid, domani le visite mediche e la firma sul contratto

Finalmente è arrivato il giorno dell'arrivo di Valdepenas a Firenze. L'operazione è stata chiusa quasi due settimane fa ma la società spagnola ha chiesto al club viola di poter utilizzare il terzino sinistro classe 2006 nella prima parte del ritiro perchè Mourinho non aveva tanti giocatori a disposizione. Adesso è arrivato il via libera, Valdepenas arriverà in giornata a Firenze, precisamente alle 23.05 all'aeroporto di Peretola con partenza da Madrid alle 20.45. Domani sono in programma le visite mediche