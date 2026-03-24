Il torneo di Viareggio lancia Federico Croci. Un ragazzo di talento da proteggere e valorizzare

Fiorentina è tornata a vincere il Torneo di Viareggio dopo 34 anni e il volto simbolo di questo successo è Federico Croci. Come accadde nel 1992 con Francesco Flachi, anche questa volta il trionfo viola porta la firma di un talento offensivo capace di prendersi la scena, ma nel caso di Croci colpisce ancora di più la precocità con cui sta emergendo.

Nella finale vinta 4-1, Croci è stato il protagonista assoluto: due gol e un assist che raccontano solo in parte il suo impatto reale sulla partita. Per tutta la gara è stato il punto di riferimento offensivo della squadra, il giocatore a cui i compagni si affidavano nei momenti chiave. E tutto questo giocando sotto età, visto che compirà 16 anni solo a luglio. Nonostante la differenza anagrafica, è sembrato già di un altro livello, per personalità, qualità tecnica e capacità di incidere sugli sviluppi del gioco.

Croci è un attaccante moderno, difficile da incasellare in un ruolo preciso. Nato come esterno, oggi si muove tra trequarti e seconda punta, con grande libertà di svariare e senza dare punti di riferimento. È proprio questa sua mobilità a renderlo imprevedibile: può partire largo, accentrarsi, attaccare la profondità o venire incontro, partecipando attivamente alla manovra. Dal punto di vista fisico e tecnico è un giocatore esplosivo, con un’accelerazione bruciante nei primi metri, dribbling secco, cambi di direzione improvvisi e una notevole efficacia sotto porta con entrambi i piedi. Ama rientrare sul destro, ma è altrettanto pericoloso quando punta il fondo o sterza sul sinistro, qualità che lo rendono devastante nell’uno contro uno. Colpisce anche la rapidità di esecuzione: controlla, sposta il pallone e conclude in un attimo, spesso togliendo il tempo ai portieri.

I numeri della sua stagione 2024-25 rafforzano ulteriormente questa impressione: 53 gol complessivi tra club e nazionale, con una produzione realizzativa fuori scala per la sua età. Con la Fiorentina ha segnato 39 reti in 23 presenze in stagione regolare, arricchite da numerose doppiette e triplette, mentre con l’Under 15 azzurra ha avuto un impatto devastante, confermandosi uno dei profili più prolifici del panorama giovanile italiano.

Alle spalle di questi risultati c’è però un percorso fatto di sacrifici. Nato a Viviena, un piccolo centro di circa 10.000 abitanti, ha iniziato nel calcio dilettantistico locale prima del passaggio all’Aquila Montevarchi nel 2021 e poi, un anno dopo, alla Fiorentina. Per lungo tempo ha affrontato viaggi quotidiani molto impegnativi per allenarsi, percorrendo oltre 140 chilometri al giorno tra Arezzo e Firenze, fino al trasferimento nel convitto del Viola Park nel 2024, dove oggi riesce a conciliare studio e calcio mantenendo intatta la sua fame di gol.

Il suo percorso ha già conosciuto anche qualche ostacolo, come la microfrattura all’avambraccio rimediata in nazionale a inizio stagione, che ne ha rallentato momentaneamente l’ascesa. Ma al rientro, a novembre, Croci ha subito ripreso a segnare con continuità, dando l’impressione di avere non solo talento, ma anche mentalità e determinazione.

È ancora presto per fare paragoni o previsioni definitive, perché a 15 anni la priorità resta la crescita, anche attraverso errori e momenti difficili. Tuttavia, la sensazione è che la Fiorentina abbia in casa un prospetto di altissimo livello, un giocatore che, se accompagnato nel modo giusto, può diventare un riferimento importante non solo per il club ma anche per il calcio italiano. Il talento, l’energia e l’istinto ci sono già tutti: il resto verrà con il tempo, un gol alla volta.