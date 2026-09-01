Il Torino mette nel mirino un nuovo centrocampista. Di Marzio: "Il Toro avanza forte per Bragança"

Il Torino mette nel mirino un nuovo centrocampista: sfuma Mandragora?

Il futuro di Rolando Mandragora resta ancora tutto da definire. Il centrocampista della Fiorentina è da tempo nel mirino del Torino, ma nelle ultime ore la pista potrebbe aver subito una frenata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club granata sta avanzando con forza per Daniel Bragança, centrocampista portoghese dello Sporting. Il Torino avrebbe intensificato i contatti per provare a chiudere l'operazione nelle ultime ore di mercato.