Il Torino guarda in casa della Fiorentina, TMW rivela: nel mirino granata Fortini e Comuzzo
Tra i nomi che piacciono in casa granata ci sono anche due giocatori della Fiorentina
Secondo quando riportato da tuttoilmercatoweb, Il Torino prepara una nuova fase della propria storia puntando con decisione sul Made in Italy. Dopo una stagione senza particolari acuti, il club granata vuole rilanciarsi attraverso un progetto basato su giovani talenti italiani e prospetti di valore. Il piano portato avanti dalla società torinese comprenderebbe anche due profili della Fiorentina.
Si tratta di Niccolò Fortini e Pietro Comuzzo, entrambi considerati giocatori interessanti. Due giovani che, nonostante una stagione complicata per la Fiorentina, continuano ad avere estimatori sul mercato e restano profili monitorati con attenzione in vista dell'estate.