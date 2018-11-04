Il Torino batte la Samp 1-4 e sorpassa la Fiorentina. Ecco i risultati del pomeriggio
Si sblocca Belotti e il Toro torna a volare alto 1-4 sul campo della Samp. Clamorosa figuraccia della squadra di GiampaoloI risultati:Lazio-Spal 4-1 (Immobile 2, Cataldi, Parolo, Antenucci)Samp-Torino...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2018 16:34
Si sblocca Belotti e il Toro torna a volare alto 1-4 sul campo della Samp. Clamorosa figuraccia della squadra di Giampaolo
I risultati:
Lazio-Spal 4-1 (Immobile 2, Cataldi, Parolo, Antenucci)
Samp-Torino 1-4 (Quaglierella, Belotti 2, Izzo, Iago Falque)
Parma-Frosinone 0-0
Chievo-Sassuolo 0-1 (Di Francesco, autogol Giaccherini)