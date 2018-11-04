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Il Torino batte la Samp 1-4 e sorpassa la Fiorentina. Ecco i risultati del pomeriggio

Si sblocca Belotti e il Toro torna a volare alto 1-4 sul campo della Samp. Clamorosa figuraccia della squadra di GiampaoloI risultati:Lazio-Spal 4-1 (Immobile 2, Cataldi, Parolo, Antenucci)Samp-Torino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2018 16:34
Il Torino batte la Samp 1-4 e sorpassa la Fiorentina. Ecco i risultati del pomeriggio -
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Si sblocca Belotti e il Toro torna a volare alto 1-4 sul campo della Samp. Clamorosa figuraccia della squadra di Giampaolo

I risultati:

Lazio-Spal 4-1 (Immobile 2, Cataldi, Parolo, Antenucci)

Samp-Torino 1-4 (Quaglierella, Belotti 2, Izzo, Iago Falque)

Parma-Frosinone 0-0

Chievo-Sassuolo 0-1 (Di Francesco, autogol Giaccherini)

 

 

 

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