Il Tempo rivela: "Pradè è nella lista della Roma che cerca un ds, è già stato a Trigoria per 11 anni"

Secondo il Tempo Daniele Pradè potrebbe finire alla Roma che saluterà Ricky Massara al termine della stagione

Resta vacante la posizione da direttore sportivo della Roma per la prossima stagione. Ricky Massara infatti è agli sgoccioli, con il rapporto con Gasperini che rimane azzerato. Al momento Giovanni Manna è il nome preferito, ma di profili ne sono finiti parecchi sul tavolo. C'è D'Amico, Giuntoli, Sogliano, Paratici ma - come riporta 'Il Tempo' - anche Daniele Pradé che è ancora senza squadra dopo l'addio alla Fiorentina. Il dirigente è un ex, essendo già stato a Trigoria tra il 2000 e il 2011 in diversi ruoli, tra cui anche ds. Lo riporta forzaroma.info