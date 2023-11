Il solito rigore di Immobile non basta, la Lazio cade a Salerno: 2-1, decide l’ex Candreva

La Lazio cade all’Arechi contro la Salernitana: 2-1, decide l’ex Antonio Candreva. La sfida si è sbloccata sul finale di primo tempo, quando Immobile innescato da Cataldi si è procurato un calcio di rigore che lui stesso ha trasformato. La ripresa, invece, si è aperta nei peggiore dei modi per gli uomini di Sarri: infortunio di Zaccagni (problema all’adduttore) e rete del pareggio firmata da Kastanos. Una rete che mina le certezze dei biancocelesti che arretrano il loro baricentro. Al 67′ il man of the match Antonio Candreva stavolta si fa toccare il pallone e lascia partire una sassata da lontanissimo. Il pallone prende un effetto strano e coglie di sorpresa Provedel, che non riesce a deviare la sfera spianando la strada non senza colpe al classico gol dell’ex.