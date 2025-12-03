Il retroscena: "Tare aveva consigliato a Pradè di prendere Sarri, ma l'ex DS ha preferito prendere Pioli"
Nell'edizione odierna del Messaggero c'è un importante retroscena sul recente passato viola. infatti secondo il quotidiano l'attuale DS del Milan Igli Tare aveva chiamato Pradè per consigliare Sarri c...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2025 12:34
Nell'edizione odierna del Messaggero c'è un importante retroscena sul recente passato viola. infatti secondo il quotidiano l'attuale DS del Milan Igli Tare aveva chiamato Pradè per consigliare Sarri come nuovo allenatore della Fiorentina. Un consiglio inascoltato dall'allora Ds viola che ha preferito scegliere Pioli per dare continuità alla gestione del gruppo di Raffaele Palladino. Una scelta completamente sbagliata con il senno del poi