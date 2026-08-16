Il Real Madrid ha vinto tutte le amichevoli estive. Solo la Fiorentina è riuscita a pareggiare

La Fiorentina rovina la striscia perfetta dei blancos

Il Real Madrid di Josè Mourinho ha completato la sua pre season. I blancos infatti hanno giocato tutte le amichevoli in attesa del primo incontro ufficiale. I madrileni infatti hanno disputato 6 amichevoli e hanno battuto: Alorcon, Leganes, Ferencvaros, Deportivo e Schalke 04. L’unica eccezione è rappresentata dalla Fiorentina di Grosso che è riuscita a strappare il pareggio