Compie gli anni oggi Francesco Flachi, fiorentino di nascita ed ex attaccante che in carriera ha indossato le maglie di Fiorentina, Bari, Ancona, Sampdoria, Empoli e Brescia. Dopo essere cresciuto nel club viola, con cui ha esordito in Serie A, Flachi è esploso nella Samp con cui ha segnato 110 reti disputando 280 gare. In viola ha giocato dal 93′ al 99′ totalizzando 37 presenze e 4 reti. Il ragazzo gioca bene cantava la Fiesole: auguri bomber.

Gli auguri più sinceri dalla redazione della testata Labaroviola.com