Il racconto di un tifoso disabile della Roma: “Sono stato picchiato dai tifosi della Lazio dopo il derby”

Contento per la vittoria sul campo, decisamente impaurito per l’aggressione subita all’esterno dell’Olimpico. Sono le emozioni vissute da un tifoso della Roma dopo il derby vinto lo scorso sabato grazie al gol di Mancini. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di una intervista: “Non mi era mai successo nulla del genere – ha esordito -. All’uscita della partita ci siamo diretti verso lo stadio dei Marmi per riprendere Lungotevere. La polizia però lì ci ha fatto fare inversione e proseguendo siamo finiti davanti alla curva Nord, dove escono i tifosi della Lazio”.

E proprio davanti al settore dei biancocelesti, ecco accadere il fatto increscioso: “Avevo ancora la sciarpa della Roma al collo e un gruppo di tifosi della Lazio, ragazzi di 25, 26 anni, ha iniziato a insultarci: ‘Siete venuti a prenderci per il c… pure qui’. Ci hanno urlato prima insulti, come “a m… levate la sciarpa”. Poi ci hanno accerchiato. Ho preso due colpi e un cazzotto in faccia. Il pericolo è che avevo pure gli occhiali”.

Attimi di terrore dove si è sfiorato davvero il peggio: “Il mio amico ha appoggiato la moto a terra per provare almeno a difenderci, ma quelli ci hanno accerchiato – ha proseguito a Repubblica -. Hanno tirato su le sciarpe a coprire il volto, come fossero passamontagna, e ci hanno aggrediti. Chi ci ha salvato? Due signori anziani, che hanno urlato di lasciarci in pace. E quelli sono scappati via. Ma sono state spintonate anche altre moto. E poi è stato assalito un furgoncino che trasportava disabili. Forse volevano proprio prendersela con persone più fragili, che non avrebbero potuto fare resistenza. Non ho sporto denuncia: non credo sia utile farlo contro ignoti. Se erano degli ultrà? No gente così verrebbe cacciata dalla curva”.