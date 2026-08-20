Il pugno duro di Paratici su Fortini: alla fine è uscito per la cifra richiesta e il contratto rinnovato

Paratici ha mandato un messaggio a tutti i procuratori

In questi mesi al Viola Park è andato in scena un piccolo stallo alla messicana. Da una parte Fabio Paratici e dall’altra Fortini e il suo procuratore. Il calciatore viola infatti in scadenza non aveva intenzione di prolungare il suo contratto, Paratici nonostante la scadenza non era disposto a fare sconti su una sua uscita.

Alla fine a prevalere è stata la linea di Fabio Paratici. Il terzino infatti aveva rifiutato l’Hull City e voleva il Torino. Ma anche i granata sono stati costretti a pareggiare l’offerta inglese, dopo che nei mesi precedenti si erano visti rifiutare un’offerta da 5 milioni dal DS viola. Dunque nonostante il contratto in scadenza Fortini dovrebbe portare nelle casse viola 10 milioni in caso di riscatto.

Ma anche qualora non venisse riscattato tornerebbe a Firenze ma con un contratto lungo fino al 2030. E a quel punto la Fiorentina avrebbe ancora più forza nelle contrattazioni rispetto a quella avuta questa estate. Dunque una vittoria su tutta la linea per il DS della Fiorentina e anche un messaggio per tutti gli agenti, che la Fiorentina è un club forte e non si fa piegare