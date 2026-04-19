Il presidente del Porto fa muro su Farioli: "È il nostro futuro, resterà a lungo alla guida del club"

Il numero uno del Porto elogia il tecnico italiano e allontana le voci sul suo possibile addio

Il futuro di Paolo Vanoli resta ancora tutto da definire e la Fiorentina sta valutando diversi profili in vista della prossima stagione. Da Grosso a Sarri, senza escludere altre piste. Tra i nomi accostati al club viola, già lo scorso anno, c’è anche Francesco Farioli, oggi al Porto. Proprio il presidente della società portoghese, André Villas-Boas, ha parlato del tecnico in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: "Francesco è fantastico. Ha energia, personalità, grandi intuizioni, studia in continuazione e può contare su uno staff di nove professionisti che hanno compiti specifici e danno un grande contributo. Lui ha l’ultima parola, ma tutti partecipano alla decisione finale. Il Porto gioca un calcio ad alta intensità e molto interessante. E poi è bravissimo nel comunicare, sia con i calciatori sia all’esterno. È un tecnico moderno".

Sul futuro: "Ha margini di crescita notevoli: siamo molto soddisfatti di lui, dei risultati che sta ottenendo e dell’armonia che ha portato in tutte le aree del club. Per questo gli abbiamo rinnovato il contratto con grande anticipo. Vogliamo che resti con noi a lungo. È l’allenatore che ci porterà nel futuro e siamo felici che sia con noi".