Il protagonista Il perno dell'attacco viola è Pellegrino, Corriere dello Sport: "E pensare che in estate era vicino alla Juve"

Arrivato come vice, l’argentino è ora la punta titolare di Vanoli: nessuno come lui di testa e lunedì a Monza proverà a ripetersi

Mateo Pellegrino è il perno offensivo viola. Non è un’opinione ma un fatto. Lo ha meritato attraverso la bontà delle sue prestazioni, che da qualche settimana a questa parte sono tornate altisonanti: l’ex Parma ha segnato 2 gol di fila tra Sassuolo e Juventus. L’ultimo avvalorato dalla mitraglia evocativa di Gabriel Omar Batistuta, non un giocatore qualunque per i tifosi fiorentini. Pellegrino si è affermato con l’ostinazione di chi non dà mai niente per scontato, approfittando di ogni occasione anche quando rischiava di non toccargliene mezza.

LE STATISTICHE. Lo dicono i dati, che non mentono mai: l’argentino ha messo a referto 4 gol in Serie A, a fronte di un xG da 1,99. Ciò significa che, secondo la probabilità che un tiro si trasformi in rete, avrebbe dovuto segnarne al massimo 2. Invece ne conta il doppio. Senza considerare quello realizzato in Coppa Italia col Pisa. L’attaccante sta andando oltre le aspettative statistiche, dimostrandosi tenace, concreto e diligente. Qualità che affiorano chiare nella sistematicità con cui vince i duelli aerei, già 27 su 48. Vale a dire il 56,2%. Si presenta assiduamente in area di rigore con 17 conclusioni totali, 7 tiri nello specchio, 6 conclusioni di testa.



IL CONFRONTO. Un biglietto da visita niente male al primo terzo del campionato, e che gli ha permesso di scalzare la concorrenza di Norberto Beto. Un po’ per meriti suoi, un po’ per demeriti del suo compagno di reparto. Pellegrino può considerarsi il centravanti titolare della Fiorentina: ci sono, infatti, pochi dubbi sulla sua presenza dal titolare lunedì sera a Monza. Paolo Vanoli si affiderà al suo istinto da rapace d’area. Ricordiamo inoltre che, dal primo gol di testa segnato in Serie A il 18 marzo 2025, il ragazzo ha realizzato 9 reti in questa maniera, al pari solo di Ante Budimir.



L’ENTUSIASMO. Una delle caratteristiche che ha colpito di più di Pellegrino è stata l’entusiasmo. Il che non è banale in un mondo in cui tutto sembra dovuto. «Sono pronto e a disposizione del mister, mi trovate con tanta voglia e aspettative» ha detto il giorno della sua presentazione al Viola Park. Di lui sono emerse subito spontaneità e trasparenza, pure quando ha ammesso di avere in parte sofferto la filosofia difensiva di Carlos Cuesta al Parma. La sensazione è che il classe 2001 abbia ben capito dove si trova: «Questa maglia è una grande responsabilità, lo vedo come qualcosa di bello. Farò del mio meglio ogni giorno».



L’ACQUISTO. E pensare che era stato vicino alla Juventus, sennonché il direttore sportivo bianconero Frederic Massara ha deciso di non puntarci. Al contrario la Fiorentina ha avuto pochi dubbi, spendendo una cifra complessivamente notevole: 22,5 milioni di parte fissa più 2,5 milioni di bonus. Contratto di cinque anni e ingaggio da 1,3 milioni di euro netti a stagione. Sembrava che l’erede di Moise Kean sarebbe stato Beto - Pellegrino ne era la riserva essendo arrivato prima che il classe 2000 partisse - invece le gerarchie sono cambiate rapidamente. Oggi la punta nata a Valencia rappresenta una certezza.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport