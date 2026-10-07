Il Papu Gomez incorona Mastantuono e Pellegrino: "Loro possono rappresentare il futuro dell'Argentina!

L'ex capitano dell'Atalanta ha parlato del futuro dell'Albiceleste: "Nico Paz è più avanti, ma Franco e Mateo se la possono giocare"

Alejandro Gomez, meglio conosciuto come Papu, individua in Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino due possibili protagonisti del futuro della Nazionale argentina. L’ex giocatore, oggi al Forte Virtus di Dubai, ne ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola nel giorno dell’addio di Lionel Messi alla Selección.

Secondo Gomez, l’Argentina può contare su diversi giovani di grande talento, capaci di raccogliere l’eredità di Messi. Tra questi ci sono proprio Mastantuono e Nico Paz: «Vedo diversi giocatori che stanno facendo molto bene nei loro club, quindi sono tranquillo. Ora, però, bisognerà lavorare per colmare il vuoto lasciato da Messi. Sarà compito dell’allenatore costruire una squadra capace di sopperire alla sua assenza».

Tra Nico Paz e Mastantuono, il Papu considera attualmente il giocatore del Como più pronto: «Credo che Nico sia un po’ più avanti. Il percorso fatto al Como gli ha permesso di trovare continuità e di esprimersi al meglio. Franco, invece, da quando è arrivato alla Fiorentina ha iniziato a giocare maggiormente e sta recuperando fiducia. Parliamo comunque di due ragazzi di appena 20 anni, ma hanno personalità e ambizione, elementi che mi fanno pensare positivamente in ottica Nazionale».

Gomez ha poi parlato dell’esperienza di Mastantuono in Serie A e del suo trasferimento alla Fiorentina. Secondo l’argentino, il campionato italiano rappresenta un banco di prova particolarmente importante: «Sono un grande estimatore della Serie A. Penso che un calciatore capace di fare la differenza in questo campionato possa riuscirci anche in altri tornei, perché è una competizione molto difficile. Mi auguro che la Fiorentina possa essere l’ambiente giusto per Franco, permettendogli di rilanciarsi e magari, in futuro, di tornare al Real Madrid. È un club enorme e arrivarci non è mai semplice».

Infine, il Papu ha espresso un giudizio positivo anche su Mateo Pellegrino, altro attaccante della Fiorentina, reduce dall’esperienza al Parma: «Sono convinto che sarà tenuto sotto osservazione dallo staff della Nazionale. È una punta moderna, dotata di grande struttura fisica e di un ottimo tiro. Mi auguro che riesca a segnare tanti gol. Avrà comunque una concorrenza importante, considerando giocatori come Julián Álvarez, Lautaro Martínez e il Flaco López. Per questo non escludo che anche Scaloni possa prendere in considerazione Pellegrino».