Il nuovo sponsor della Lazio è illegale? Si può scommettere anche su guerre ed eventi catastrofici

La Lazio chiude con Polymarket, un nuovo sponsor che porterà nelle casse della società, complessivamente, 22 milioni di dollari

La Lazio è pronta ad annunciare il suo nuovo sponsor. È Polymarket, mercato fondato nel 2020 in cui è possibile scommettere su qualunque cosa. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore in un articolo dello scorso 11 aprile, però, la piattaforma negli ultimi mesi è stata vietata in alcuni paesi che regolano il gioco d’azzardo e le scommesse sportive, tra cui Francia, Svizzera, Australia e Italia. Come si legge, i divieti sarebbero facilmente aggirabili tramite l'utilizzo di una connessione protetta (Vpn) che permette all'utente di cambiare (o nascondere) la propria localizzazione.

Non solo eventi sportivi, ma anche elezioni politiche e soprattutto eventi catastrofici come guerre o attacchi da un paese all'altro, oppure accordi di pace, provvedimenti da parte di un governo (come la chiusura dello stretto di Hormuz). Un sito tra i più discussi a livello globale in questo momento per diversi motivi.

La Lazio si è informata con l'AGCOM, che ha dato il via libera e ha spiegato che non ci fosse niente di illegale nell'accordo visto che lo sponsor non sarà Polymarket ma il sito di informazione, che quindi non incorre in illegalità. Non c’è nessun riferimento alle scommesse, ma solo un’informativa sulle quote. Inoltre, il Core Business di questa società è il trading online e non le scommesse vere e proprie, anche se sulla piattaforma si possono trovare anche scommesse.

L'accordo - fa sapere la Lazio in un comunicato - "oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell'intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni".

"Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi - le parole del presidente biancoceleste Claudio Lotito - Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio e conferma la volontà del Club di posizionarsi come una realtà sempre più moderna, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale".