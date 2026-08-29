Il nodo Gundmundsson. Nazione: "Il Bologna lo vorrebbe come sostituto di Rowe. Ma l'islandese aspetta alternative"

Potrebbero arrivare molte rispose dal suo utilizzo o meno durante la partita di oggi. Ma ad una cifra giusta l'attaccante può partire.

Fra i sospesi c’è anche Albert Gudmundsson e dal punto di vista del mercato l’eventuale impiego (o meno) di oggi contro il Frosinone potrà portare nuove risposte. L’islandese non è certo di proseguire la sua avventura in viola. Si è avvicinato a lui il Bologna, che lo prenderebbe per poter cedere Rowe all’Atalanta.

Un domino che però il 10 viola non ha voluto per ora innescare. Riflessioni in corso anche da parte sua. Per la Fiorentina può partire, ma il calciatore non è parso convinto della destinazione rossoblu. Entourage e Fiorentina al lavoro per capire se ci possa essere qualche alternativa, altrimenti si proverà ad approfondire il discorso con il Bologna.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione