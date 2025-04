Il Milan fatica ma vince a Venezia: 2-0, decidono Pulisic e Gimenez. Rossoneri a -2 dalla Fiorentina

Il Milan vince 2-0 contro il Venezia nel lunch match della domenica. I rossoneri passano in vantaggio dopo appena 5′ grazie all’errore di Candé in uscita: Fofana serve Pulisic, che da solo davanti a Radu non sbaglia. Poi escono gli uomini di Di Francesco che alzano sempre di più il ritmo, trovando anche la rete con un ispirato Yeboah, ma la gioia del Penzo viene interrotta dall’intervento del VAR che annulla tutto per il fuorigioco di Busio. Nella ripresa il rullino della gara non cambia, ma gli uomini di Di Francesco non riescono a sfondare la linea difensiva degli uomini di Conceicao. Nell’assalto finale dei padroni di casa, però, sono ancora i rossoneri a trovare la via del gol con Santiago Gimenez che trova il 2-0 e spegne, definitivamente, le speranze dei lagunari. Termina così 2-0 al Penzo, il Milan fatica ma trova i tre punti che gli permettono di portarsi – momentaneamente – a -2 dalla Fiorentina.