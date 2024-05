Il Messaggero avvicina Mandas alla Fiorentina come nuovo titolare per la prossima stagione

Il Messaggero, stamattina, riporta dell’interessamento della Fiorentina per il portiere greco Christos Mandas, estremo difensore biancoceleste emerso sotto la gestione Tudor dopo i problemi fisici di Provedel. Il prezzo del portiere è attorno ai 25 milioni ma per averlo si potrebbe inserire Barak come pedina visto che piace tanto al tecnico laziale. Su di lui c’è anche il Monza che inserirebbe Colpani nella trattativa.