Il Messaggero: “Aumentano le tensioni tra Gattuso e la Lazio. Ci sono voci di un possibile divorzio”

Per adesso sono solo indiscrezioni, ma aumentano i malumori di Gattuso

La tensione tra Gennaro Gattuso e la Lazio cresce giorno dopo giorno, con le difficoltà sul mercato che alimentano perfino voci di un possibile divorzio. Queste indiscrezioni, al momento, non trovano conferme, ma restituiscono l'immagine di un clima delicato in casa biancoceleste.

Il reparto offensivo resta motivo centrale della frizione tra Gattuso e la dirigenza. Nel confronto di lunedì, Fabiani ha provato a convincere Gattuso a puntare su Ratkov. Anche Lotito ha mostrato perplessità dopo l'assenza di Ratko nell'esordio con il Mantova, ma Gattuso insiste sull'esigenza di un altro bomber in rosa.

Il mercato assume così un ruolo cruciale per gli equilibri interni del club. Le tensioni hanno generato voci sempre più frequenti su una rottura tra Gattuso e la Lazio: al momento sono solo indiscrezioni, ma le prossime scelte della società saranno determinanti per il futuro del tecnico e della squadra. Lo scrive Il Messaggero