Il futuro di De Gea è incerto: la Fiorentina monitora diversi nomi, spunta Mandas della Lazio

In caso di addio tra lo spagnolo e i viola, la società si farà trovare pronta, e tra gli indiziati c'è il portiere dei biancocelesti

Che la Fiorentina sia un cantiere in totale ricostruzione non è un mistero. C'è ancora da sciogliere il nodo allenatore, con Fabio Grosso sempre più vicino ma che ancora non è fatta; da quando il campione del Mondo 2006 siederà sulla panchina viola, partirà la stagione della Fiorentina.

Intanto continuano i rumours su De Gea e la sua permanenza a Firenze: il portiere spagnolo, come tutta la Fiorentina, viene da una stagione altalenante, con una prima parte davvero negativa, e una seconda in piena risalita. L'ex Manchester United è attualmente uno dei simboli della rosa, è il capitano, guadagna 3 milioni e l'anno scorso ha firmato un rinnovo fino al 2028.

Se oltre a ciò, ci aggiungete il fatto che il portiere si trovi bene a Firenze e che abbia sempre speso belle parole per la città e per la società, la sua permanenza non dovrebbe essere un mistero.

Invece, come scrive La Repubblica, sembra che la Fiorentina stia monitorando diversi nomi tra i pali, tra cui quello di Chrīstos Mandas, portiere della Lazio, reduce da una prima parte di stagione in biancoceleste, e da una seconda in prestito in Premier League al Bournemouth.

Al momento però, tutto fa pensare che De Gea continuerà a vestire la maglia viola, ma intanto i nomi per un eventuale sostituto, iniziano già a circolare.