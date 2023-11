Il D.t del Genk avverte El Khannouss: ”Aiuti la squadra a raggiungere gli obiettivi e parleremo di cessione”

Intervenuto sul mercato,il direttore tecnico del Genk Dimitri de Condé ha rilasciato un’intervista al portale belga Het Laatste Nieuws parlando del suo talento Bilal El Khannouss e del suo futuro:

”Deve continuare ad esibirsi e dimostrare di essere pronto per giocare la prossima partita. Il trasferimento di Bilal può avverarsi soltanto al giusto prezzo, se ci aiuterà a brillare in questa stagione e a raggiungere i nostri obiettivi potrà partire. In caso contrario, sarà più complesso per tutte le parti coinvolte. I club che lo vorranno dovranno offrire una grande quantità di soldi e questo aiuterà anche lui. Se le grandi squadre ti prendono solamente come opportunità di mercato non sarai mai preso sul serio e questa è la cosa che vorremmo evitare”.