Il Crystal Palace non si ferma più e mette una seria ipoteca sulla finale. Battuto 1-3 lo Shaktar Donetsk

Il risultato della squadra che ha eliminato la Fiorentina. Come da pronostici, il Palace è tra le candidate per la vittoria finale.

Il Palace mette una seria ipoteca sulla finale con una vittoria importante in trasferta. Dopo il gol lampo di Sarr nel primo tempo, nella ripresa lo Shaktar rimette subito il match in parità grazie alla rete di Ocheretko su assist di Elias (47’). Gli inglesi non si abbattono ed hanno una doppia occasione con Sarr e Mateta (bravissimo Ryznyk): è il preludio alla rete di Kamada al 58’, sinistro preciso che infila ancora il portiere ucraino. Lo Shakhtar continua a macinare gioco senza tuttavia impensierire Henderson finché gli inglesi non confezionano una ripartenza perfetta: Kamada serve Strand Larsen che salta un difensore e insacca la rete del 3-1 inglese.

Lo riporta Virgilio sport.