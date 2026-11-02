Il Corriere dello Sport scrive: "Niente coppia Fagioli- Oulai stasera, si vedrà dopo la sosta"

I due centrocampisti non partiranno titolari stasera a Reggio Emilia

Il dibattito sulla prova non brillantissima di Nicolò Fagioli nel turno contro l'Atalanta è stato alimentato anche dall'impatto positivo avuto da Inao Oulai a partita in corso, come evidenziato dal Corriere dello Sport - Stadio.

Il dualismo tra i due centrocampisti, ereditato dalla gestione Fabio Grosso, non è stato scalfito nemmeno da Paolo Vanoli in questi primi due mesi e mezzo di campionato: finora si è assistito quasi sempre a una scelta di esclusione reciproca.

I dati parlano chiaro: Fagioli e Oulai hanno condiviso il rettangolo verde soltanto in tre circostanze — tutte coincise con altrettante sconfitte (contro Frosinone, Torino e Genoa) — per un totale di appena 80 minuti complessivi. L'unico match in cui sono partiti gomito a gomito dal primo minuto risale alla trasferta di Genova.

Da quanto fatto intuire dal tecnico viola, le prove per farli convivere sono comunque in cantiere. Tuttavia, una squadra fragile e inevitabilmente leggera in mezzo al campo come questa Fiorentina non sembra ancora pronta a reggere l'urto di una mediana con entrambi in campo, almeno non con i moduli e gli schieramenti visti finora (come il centrocampo a due o Oulai impiegato da mezzala).

Il fatto che lo stesso Vanoli abbia recentemente rimarcato come Fagioli possa agire anche da mezzala lascia presagire possibili variazioni tattiche future: in tal caso, potremmo vedere l'ex Trabzonspor in cabina di regia e il numero 44 spostato in una posizione più defilata, completando il reparto con uno tra Ndour e Brescianini. Si tratta tuttavia di esperimenti verosimilmente rimandati al periodo successivo alla sosta. Senza dimenticare il mercato di gennaio, sessione in cui la dirigenza viola ha già in programma di intervenire per rinforzare proprio il reparto nevralgico della squadra.