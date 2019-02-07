Il corpo ritrovato e identificato dentro l'aereo e' dell'argentino Emiliano Sala...

Le autorità britanniche hanno identificato il cadavere trovato nel velivolo giorni fa: è dell'attaccante del Nantes, morto quindi a 28 anni.La triste notizia che tutti aspettavano è arrivata: il corpo...

Le autorità britanniche hanno identificato il cadavere trovato nel velivolo giorni fa: è dell'attaccante del Nantes, morto quindi a 28 anni.

La triste notizia che tutti aspettavano è arrivata: il corpo ritrovato nel relitto individuato nelle acque del canale della Manica è quello di Emiliano Sala. Ad aver svolto le verifiche sul cadavere sono state le autorità britanniche.

Ne dà notizia l'Equipe, che spiega come il cadavere trovato nell'aereo sia stato identificato. Si tratta di quello dell'attaccante argentino Sala, deceduto quindi tragicamente mentre volava verso Cardiff lo scorso 21 gennaio.

Le autorità hanno già preso contatto con la famiglia di Sala, in modo da consegnare i resti del giocatore del Nantes ai suoi cari e permettere loro di svolgere le onoranze funebri il prima possibile. L'argentino aveva solamente 28 anni.