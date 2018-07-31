Labaro Viola

Negozio ufficiale: il completo di Cristiano Ronaldo costa come quello di Saponara...

Il completo di Cristiano Ronaldo? Costa praticamente come quello della Fiorentina. Prezzi molto simili per i completi originali di viola e bianconeri, dietro solo a Roma e Inter per prezzi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 15:45
Negozio ufficiale: il completo di Cristiano Ronaldo costa come quello di Saponara... -
News
Condividi

Il completo di Cristiano Ronaldo? Costa praticamente come quello della Fiorentina. Prezzi molto simili per i completi originali di viola e bianconeri, dietro solo a Roma e Inter per prezzi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok