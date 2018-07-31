Negozio ufficiale: il completo di Cristiano Ronaldo costa come quello di Saponara...
Il completo di Cristiano Ronaldo? Costa praticamente come quello della Fiorentina. Prezzi molto simili per i completi originali di viola e bianconeri, dietro solo a Roma e Inter per prezzi.
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 15:45
Il completo di Cristiano Ronaldo? Costa praticamente come quello della Fiorentina. Prezzi molto simili per i completi originali di viola e bianconeri, dietro solo a Roma e Inter per prezzi.