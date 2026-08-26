Il Como rilancia per Kean. Corriere fiorentino: "La giornata di oggi potrebbe essere decisiva"

Il tanto atteso rilancio del Como è arrivato. La Fiorentina potrebbe rispondere già entro oggi, ammesso che abbia già in mano il sostituto.

Non solo, perché mentre la giornata di ieri è filata via al Viola Park in mezzo alle analisi del dopo Roma all’ora di cena è arrivato il rilancio del Como su Kean, dopo che in mattinata era filtrata la volontà della squadra allenata da Fabregas di approfondire lo stato della tibia dell’attaccante. Un’offerta che s’intreccia con il tempo che la Fiorentina chiede invece per individuare un sostituto all’altezza che non diminuisca il valore della rosa prima di dare una risposta definitiva, anche perché dei potenziali successori nessuno sembra avere le caratteristiche ideali, che si tratti di Beto (valutato anche dal Como se dovessero interrompersi le trattative per Kean) o di Icardi, Bonny o Pinamonti, quest’ultimo destinato alla Lazio.

La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva, di certo dopo l’esclusione dai titolari di lunedì sera la società viola si augura di affrontare il Frosinone con un assetto offensivo definito, con o senza Kean. A rendere ancora più impegnativi i prossimi giorni anche gli esperimenti di Grosso che non hanno esattamente funzionato nemmeno nei confronti di chi si è ritrovato titolare a sorpresa.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino.

