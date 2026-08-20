Il Como insiste per Kean e prova a liberarsi di Morata. Proposto a Lazio e Genoa

Il centravanti italiano continua ad essere un obiettivo dei lariani. Che, proprio immaginando un arrivo, provano a fare spazio nel reparto degli attaccanti.

Il Como insiste per Moise Kean e prepara un nuovo assalto all’attaccante della Fiorentina. Come raccontato, il club lariano è in forte pressing per il centravanti viola, ma la richiesta della Fiorentina resta molto alta: 40 milioni di euro di parte fissa più 4-5 milioni di bonus, per un’operazione dal valore complessivo di circa 45 milioni.

LA SITUAZIONE - Qualche giorno fa il Como aveva provato a impostare l’affare con una formula diversa, offrendo 5 milioni per il prestito e 25 milioni per il riscatto di Kean. Una proposta immediatamente rispedita al mittente dalla Fiorentina, che non ha intenzione di privarsi del proprio attaccante alle condizioni prospettate inizialmente dal club lombardo. Il Como, però, non sembra intenzionato ad arrendersi. Il club ci riproverà nei prossimi giorni, anche perché la Fiorentina ha chiesto una deadline breve per definire la situazione: il termine sarebbe quello di questo weekend. Saranno dunque ore decisive per capire se il Como riuscirà ad avvicinarsi alle richieste della Fiorentina e a trasformare il pressing in un’offerta concreta.

LA CESSIONE DI MORATA - Proprio in vista di un eventuale arrivo di Kean, il Como è al lavoro anche per liberare spazio nel proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, il club avrebbe proposto Alvaro Morata sia alla Lazio sia al Genoa. Al momento, però, entrambe le piste non sembrano particolarmente percorribili. Difficile quindi immaginare una cessione di Morata in tempi rapidi, anche se soprattutto la Lazio è alla ricerca di un attaccante dopo il mancato superamento delle visite mediche da parte di Bamba Dieng. La situazione resta dunque in continua evoluzione. Il Como vuole Kean, ma prima deve trovare la quadra sul proprio reparto offensivo e sulle eventuali uscite. La Fiorentina, dal canto suo, ha richiesto una cifra precisa e una scadenza ravvicinata. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’assalto dei lariani potrà davvero concretizzarsi.